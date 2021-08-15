Son dakika haberleri: Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 227'ye yükseldiği bildirildi.

Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 227'ye yükseldiği bildirildi.

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye yükseldiğini belirterek, çok sayıda kişinin de yaralandığını veya kayıp olduğunu bildirdi. Yaralı ve kayıp sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, yetkilerin can kaybının artmasından endişe ettiği aktarıldı. Afet bölgesinde ekiplerin ve yerel halkın çabalarıyla birkaç kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Port-au-Prince'te de hissedilen deprem nedeniyle halk kendini panikle dışarı atmıştı. Deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazından bir çocuk sağ olarak kurtarılmıştı. Küçük kızın enkaz altından çıkarılma anları kameralara yansımıştı.

1 Ay OHAL ilan edildi

Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Henry, depremin can kaybına neden olduğunu doğrulamış, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin çok sayıda can kaybına neden olabileceğini kaydetmiş, "kırmızı uyarı" yayınladı. Haiti'deki tsunami tehdidinin ise geçtiği açıklanmıştı.

USGS tarafından daha önce yapılan açıklamada, merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haberleri: Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye yükseldi
Son dakika haberleri: Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye yükseldi
Son dakika haberleri: Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye yükseldi
Son dakika haberleri: Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi
Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Şeyma Subaşı Seren Serengil Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 10:02:20. #1.15#

title