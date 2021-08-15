Son dakika haberleri: Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye yükseldi

Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı: O kadar beklediğim için pişmanım

Son dakika gündem haberi: Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 227'ye yükseldiği bildirildi.

Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 227'ye yükseldiği bildirildi.

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye yükseldiğini belirterek, çok sayıda kişinin de yaralandığını veya kayıp olduğunu bildirdi. Yaralı ve kayıp sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, yetkilerin can kaybının artmasından endişe ettiği aktarıldı. Afet bölgesinde ekiplerin ve yerel halkın çabalarıyla birkaç kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Port-au-Prince'te de hissedilen deprem nedeniyle halk kendini panikle dışarı atmıştı. Deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazından bir çocuk sağ olarak kurtarılmıştı. Küçük kızın enkaz altından çıkarılma anları kameralara yansımıştı.

1 Ay OHAL ilan edildi

Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Henry, depremin can kaybına neden olduğunu doğrulamış, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin çok sayıda can kaybına neden olabileceğini kaydetmiş, "kırmızı uyarı" yayınladı. Haiti'deki tsunami tehdidinin ise geçtiği açıklanmıştı.

USGS tarafından daha önce yapılan açıklamada, merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı