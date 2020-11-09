Son dakika haberleri | Güzellik merkezinde patlama
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Son dakika haberleri | Güzellik merkezinde patlama

09.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:21
Son dakika haberleri | Güzellik merkezinde patlama

Son dakika haberler... Malatya'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon cihazının patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Malatya'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon cihazının patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin asma katındaki lazer epilasyon cihazı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu iş yerini dumanlar kaplarken, çalışanlar büyük panik yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberleri | Güzellik merkezinde patlama
Son dakika haberleri | Güzellik merkezinde patlama
Son dakika haberleri | Güzellik merkezinde patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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