Son dakika haberleri | Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu

27.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:31
Son dakika haberleri | Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki kadın, evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki kadın, evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evrenseki turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cansu Karcı'dan (26) haber alınamaması üzerine, ihbarla Ilıca Mahallesi'ndeki Karcı'nın evine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, genç kadının banyoda hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Karcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cansu Karcı'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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