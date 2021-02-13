Son dakika haberleri... Gümüşhane Valisi Taşbilek, Kovid-19'a yönelik kısıtlama denetimine katıldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Taşbilek, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki denetimleri ve genelge gereği açık olan esnafın kısıtlama tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşbilek, çalışmaların titizlikle devam ettiğini, hafta sonu kısıtlamalara uyulup uyulmadığını denetlemek için sokağa çıktıklarını söyledi.

Gümüşhane'de vatandaşların ve esnafın büyük oranda duyarlılıkla devletin koyduğu kuralara uyduğunu aktaran Taşbilek, "Bunu görmek bizi mutlu etti. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vakaların artma süreci oluşuyor. Tedbirlere dikkat etmemiz lazım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edersek inşallah tez zamanda ülkemiz ve Gümüşhane'miz bu sıkıntılardan kurtulacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara