Son dakika haberleri | Gümüşhane Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet verecek - Haberler
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Son dakika haberleri | Gümüşhane Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet verecek

Son dakika haberleri | Gümüşhane Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet verecek
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gümüşhane Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlayacak.

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasına taşınma sürecinin başladığı belirtildi.

Poliklinik hizmetlerinin 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren verilmeye başlanacağı belirtilen açıklamada, ameliyathane, kadın doğum ve acil hizmetlerinin kısa süreliğine mevcut hastanede yürütüleceği duyuruldu.

Açıklamada, yeni hastaneye ulaşımın, belediye otobüsleri ve özel dolmuşlarla sağlanacağı aktarıldı.

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AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

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