Son dakika haberleri | Gümüşhane'de mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri | Gümüşhane'de mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri | Gümüşhane'de mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gümüşhane'de doğadan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de doğadan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kürtün ilçesinin Aşağıkaradere köyünde yaşayan Hasan Karakuş (57) ve yakınları, köyün Zabuk mevkisinde doğada kendiliğinden yetişen mantar topladı.

Mantarları pişirip tükettikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan Hasan (65), Hasan (57), Hacer (57), Hüseyin (56) ve Fatma Karakuş (89), yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerden Hacer ve Fatma Karakuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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