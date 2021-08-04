Son dakika haberleri! Güdül'de tabiat parkı içerisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Güdül ilçesinde tabiat parkı içerisinde çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Güdül ilçesinde tabiat parkı içerisinde çıkan yangın söndürüldü.

Sorkun Tabiat Parkı içerisinde çıkan yangına Ankara Büyükşehir ve Güdül Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldüğünü belirterek, "Yangına müdahale eden herkesten Allah razı olsun. Gerçekten kısa süre içinde yangını büyümeden söndürdük. Muhtemelen yangının cam kırığından kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak