Son dakika haberleri | Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor Görenleri şaşırtıyor, turizme kazandırılmayı bekliyor Sivas'ın Kangal İlçesi Sarıpınar köyünde görenleri şaşırtan ilginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor Sivas'ın Kangal İlçesi Sarıpınar köyünde...

Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

Görenleri şaşırtıyor, turizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas'ın Kangal İlçesi Sarıpınar köyünde görenleri şaşırtan ilginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

SİVAS - Sivas'ın Kangal İlçesi Sarıpınar köyünde görenleri şaşırtan ilginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Kangal İlçesine uzaklığı 20 kilometre olan Sarıpınar köyü doğal yollarla oluşan kayalarıyla dikkat çekiyor. Boş arazide sadece bir bölgede bulunan ilginç kayalar farklı kayaların destekleriyle ayakta duruyor. Görüntüleri kadar rivayetiyle de dikkat çeken kayalar görenlerin ilgisini çekiyor. Rivayete göre; bir oğlan bir kızı severmiş. Buraya gelince oğlan geline beddua etmiş, 'taş olasınız' demiş. Düğün alayı burada taş olmuş. Drone ile havadan da görüntülenen mantar kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor.

"Turizme kazandırılsın"

Sarıpınar Köyü sakini Halife Şimşek, ilginç kayaların turizme kazandırılması gerektiğini söyleyerek, " Bulunduğumuz yere ağkaya deriz. Dedelerimizden kalma bir düğüncü alayı var. Bir oğlan bir kızı severmiş. Bulunduğumuz yere gelince oğlan geline beddua etmiş, ' taş olasınız' demiş. Düğün alayı burada taş oluyor. İlginç bir görüntüsü var 80-90 senedir bu görüntü böyle devam eder. Kangalın bir kazası olarak turizme kazandırsak iyi olur. Buralara değer verdikçe buralar daha da güzelleşir" dedi.

Görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor

Köy sakini Sebahattin Parlak, ilginç kayaları görenlerin fotoğraf çekmeden geçmediğini belirterek, " Bu taşlar için ecdatlarımız düğüncü değerlerdi. Oğlan böyle bir beddua etmiş bunlarda taş olmuşlar. Başka bir şey diyemiyorum. Burada ki taşlar başka nerde var. Buralarda bu taşlardan başka daha güzel bir taş yok. Bazıları fotoğraf çekiyorlar. Etrafa bak her taraf dümdüz buraya gelince bu taşları görenler muhakkak onun fotoğrafını çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haberleri | Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haberleri | Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haberleri | Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:21:49. #1.16#

title