Son dakika haberleri | Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

Son dakika haberine göre Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor Görenleri şaşırtıyor, turizme kazandırılmayı bekliyor Sivas'ın Kangal İlçesi Sarıpınar köyünde görenleri şaşırtan ilginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor Sivas'ın Kangal İlçesi Sarıpınar köyünde...

Görüntüleri kadar, rivayeti de ilginç.. İlginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

Görenleri şaşırtıyor, turizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas'ın Kangal İlçesi Sarıpınar köyünde görenleri şaşırtan ilginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

SİVAS - Sivas'ın Kangal İlçesi Sarıpınar köyünde görenleri şaşırtan ilginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Kangal İlçesine uzaklığı 20 kilometre olan Sarıpınar köyü doğal yollarla oluşan kayalarıyla dikkat çekiyor. Boş arazide sadece bir bölgede bulunan ilginç kayalar farklı kayaların destekleriyle ayakta duruyor. Görüntüleri kadar rivayetiyle de dikkat çeken kayalar görenlerin ilgisini çekiyor. Rivayete göre; bir oğlan bir kızı severmiş. Buraya gelince oğlan geline beddua etmiş, 'taş olasınız' demiş. Düğün alayı burada taş olmuş. Drone ile havadan da görüntülenen mantar kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor.

"Turizme kazandırılsın"

Sarıpınar Köyü sakini Halife Şimşek, ilginç kayaların turizme kazandırılması gerektiğini söyleyerek, " Bulunduğumuz yere ağkaya deriz. Dedelerimizden kalma bir düğüncü alayı var. Bir oğlan bir kızı severmiş. Bulunduğumuz yere gelince oğlan geline beddua etmiş, ' taş olasınız' demiş. Düğün alayı burada taş oluyor. İlginç bir görüntüsü var 80-90 senedir bu görüntü böyle devam eder. Kangalın bir kazası olarak turizme kazandırsak iyi olur. Buralara değer verdikçe buralar daha da güzelleşir" dedi.

Görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor

Köy sakini Sebahattin Parlak, ilginç kayaları görenlerin fotoğraf çekmeden geçmediğini belirterek, " Bu taşlar için ecdatlarımız düğüncü değerlerdi. Oğlan böyle bir beddua etmiş bunlarda taş olmuşlar. Başka bir şey diyemiyorum. Burada ki taşlar başka nerde var. Buralarda bu taşlardan başka daha güzel bir taş yok. Bazıları fotoğraf çekiyorlar. Etrafa bak her taraf dümdüz buraya gelince bu taşları görenler muhakkak onun fotoğrafını çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN