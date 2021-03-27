Son dakika haberleri! Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldı
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Son dakika haberleri! Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldı

Son dakika haber: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) görev yapan idari personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) görev yapan idari personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldı.

Üniversite senato odasında yapılan mülakat sınavında aday personeller Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Koyun başkanlığındaki sınav komisyonun sorularını yanıtladılar. Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Genel Sekreter Yardımcı Fakrullah Tohumcu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Özgür Özcan, Personel Daire Başkanı Akif Tetik, Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Fidan ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Dokur'un sınav komisyonunda olduğu mülakat, şeffaflık ilkesi çerçevesinde video kaydı ile zabıt altına alındı.

Ayrıca, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir personelin hak mahrumiyeti yaşamaması adına, sınavı uzaktan bağlantı yoluyla yapıldı. - BİLECİK

Son dakika haberleri! Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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