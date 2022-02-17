Son dakika haberleri! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - Haberler
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Son dakika haberleri! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Son dakika haberleri! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberler... Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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