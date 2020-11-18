Son dakika haber | GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber | GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

18.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:26

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te 579 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narko Şahin-27" operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te 579 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narko Şahin-27" operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Hoşgör Mahallesi ve İnönü Caddesi'nde önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekipleri cadde ve mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyonun sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Zeybek de operasyonun düzenlendiği bölgede incelemelerde bulundu, esnaf ve bölgede yaşayan insanlarla sohbet etti.

İncelemeler sırasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bülent Polat ve Asayiş Şube Müdürü Tuncay Dölkeleş de yer aldı.

Son dakika haber | GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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