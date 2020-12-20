Son dakika haberleri: Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt'te defnedildi
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt'te defnedildi

20.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:47
Son dakika haberleri: Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt'te defnedildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu (75), memleketi Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu (75), memleketi Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerden Siirtli Mehmet Reşit Seydanoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Seydanoğlu'nun cenazesi, Siirt'te Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Tillo mezarlığında toprağa verildi. - SİİRT

Son dakika haberleri: Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt'te defnedildi
Son dakika haberleri: Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt'te defnedildi
Son dakika haberleri: Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt'te defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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