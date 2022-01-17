Son dakika haberleri... Gaziantep'te balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Gaziantep'te balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Boğaziçi Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında yaşayan Zeynep Süngü (77), balkondan dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Süngü, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Süngü'nün cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Süngü, Güncel, Haber

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