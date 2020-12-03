Son dakika haberleri | Gana cezaevlerinde 98 kişi Kovid-19'a yakalandı
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Son dakika haberleri | Gana cezaevlerinde 98 kişi Kovid-19'a yakalandı

03.12.2020 01:37 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:37
Son dakika haberleri | Gana cezaevlerinde 98 kişi Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Gana'nın Ashanti bölgesindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 98 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Ashanti bölgesindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 98 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Gana Cezaevi Hizmetleri Kamu İşler Direktörü Courage Atsem, radyoya yaptığı açıklamada, Ashanti bölgesinde cezaevlerindeki 54 hapishane görevlisi ve 44 mahkumun Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Atsem, cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen kişiler için yeni bir tesis kurulduğunu kaydederek, "Hükümet, salgının cezaevlerinde daha fazla yayılmaması için elinden geleni en iyisini yapıyor." dedi.

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Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce 1602 mahkuma af çıkarılmıştı. Af çıkarılanların arasında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ile 70 yaş ve üstü bulunuyor.

Gana'da şimdiye kadar 51 bin 667 Kovid-19 vakası görülürken, 323 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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