Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti

Samsun'da iş insanı Galip Öztürk'ün kardeşinin kızına ait yazlık evde yangın çıktı. Yangında Öztürk'ün yeğeninin eşi Mustafa Terzi olay yerinde hayatını hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan, iş insanı Galip Öztürk'ün erkek kardeşinin kızına ait yazlık evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

YANGIN BEKÇİ ODASINDA ÇIKTI

Alınan ilk bilgilere göre, tadilatta olan yazlık evin bahçesindeki bekçi için yapılan odada çıkan yangını Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü.

YEĞENİNİN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yangında Galip Öztürk'ün yeğeninin eşi Mustafa Terzi olay yerinde hayatını kaybetti. Terzi'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Terzi'nin Çarşamba Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erdoğan Terzi'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY