Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı - Haberler
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Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya'da freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Endonezya'da freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentinde freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Muara Rapak Kavşağı'nda dün yerel saatle 06.15'de meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazaya, 2 kamyonet, 2 otomobil, 8 minivan ve 14 motosiklet karışırken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki kamyon sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(İHA)

Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı

Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Endonezya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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