Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 Kovid-19 vakası görüldü
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Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 Kovid-19 vakası görüldü

21.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:32
Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 Kovid-19 vakası görüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 676 vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 676 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 34 bin 48'e ulaştı.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 26 bin 676 artışla 957 bin 421'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 248'i yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 185 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 813 artışla 107 bin 652'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,7'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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