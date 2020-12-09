İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği olaya el attı
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İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği olaya el attı

09.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:29

Ankara'da ambulansa alınmayan hasta yakınlarının 112 Acil Servis personelini darbettiği görüntüler sonrası Ankara Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, hastanın kendi istedikleri hastaneye götürülmesini isteyen hasta yakınlarının şiddet uyguladığı bilgisi yer aldı.

Dün saat 22.30 sıralarında Başkent'in Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yaşayan bir kişi rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekibi, hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

112 çalışanları, rahatsızlanan kişinin hastaneye gitmesi gerektiğini hasta yakınlarına iletti. Hasta yakınları, aynı ambulansla hastaneye gitmek istedi ancak sağlık çalışanları hastanın yakınlarını ambulansa alamayacaklarını ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDILAR

Bunun üzerine hasta yakınları, ambulansın kapılarını zorlamaya başladı. Olaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanları, hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. 112 Personeli, hastayı hastaneye götürdükten sonra polis merkezine giderek hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği'nden açıklama gecikmedi

"TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Tepki çeken görüntüler sonrası Ankara Valiliği "Mamak ilçemizde rahatsızlanarak ambulans isteyen bir kişi için olay yerine giden 112 ekibi, hastanın kendi istedikleri hastaneye götürülmesini isteyen hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği olaya el attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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