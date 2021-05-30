Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı Gazze'de yaşayan Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 66 çocuğu anmak için 66 mum yaktı.

- Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı

GAZZE - Gazze'de yaşayan Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 66 çocuğu anmak için 66 mum yaktı.

Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı. El Fetih - Demokratik Reform Bloğu tarafından Gazze'de düzenlenen anma etkinliğine katılan onlarca Filistinli çocuk, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 66 çocuğu anmak için 66 mum yaktı.

Etkinlik, Al-Kolak ailesinin şehir merkezindeki Al-Wahda Caddesi üzerinde bulunan ve 16 Mayıs'ta İsrail saldırısı sonucu yıkılan evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi. İsrail'in 16 Mayıs'ta bölgeye düzenlediği saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Etkinliğe katılan çocuklar, ellerinde saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını, Filistin bayrakları ve çiçekler taşıyarak, uluslararası topluma kendilerini İsrail saldırılarından koruması çağrısında bulundu.

Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Prens Harry İlker Kaleli
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 23:49:13. #1.11#

title