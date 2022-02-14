Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da
AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Filistin Başbakanı Iştiyye'nin resmi törenle karşılanması Filistin Başbakanı Iştiyye'nin Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşmesinden detaylar Anlaşma imzalanmasından detaylar TRABLUS - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta,...
Filistin Başbakanı Iştiyye'nin resmi törenle karşılanması
Filistin Başbakanı Iştiyye'nin Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşmesinden detaylar
Anlaşma imzalanmasından detaylar TRABLUS - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Başbakan Dibeybe, mevkidaşı Iştiyye'yi başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı.