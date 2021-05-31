FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş - Haberler | Güncel

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLULARIYLA İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi. Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

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