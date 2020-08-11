Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Gelen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 40 muvazzaf askerden 34'ü yakalandı.

Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
11.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:29

İstanbul merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 40 muvazzaf askerden 34'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 40 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 34'ünü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 zanlının ise yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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