Son dakika haberleri: FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 41 gözaltı kararı (2)
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, 41 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, 41 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 32 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 30'u gözaltına alındı. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı