Son dakika haberleri... FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor
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Son dakika haberleri... FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

11.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:28
Son dakika haberleri... FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Son dakika gündem haberi: ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı.

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı.

ABC News'in ele geçirdiği FBI bültenine dayandırdığı haberine göre, ülkede Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor.

Bültende, "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar olacak." ifadesine yer verildi.

Washington DC Belediye Başkanından halka "yemin törenini sanal ortamda izleyin" uyarısı

Öte yandan geçen haftaki Kongre baskınının ardından başkent Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılıyor.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, kentte 20 Ocak'ta şiddet olayları çıkabileceği riskine işaret ederek, "Halka, Biden'ın yemin törenini sanal ortamda izleme tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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