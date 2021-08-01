Son dakika haberleri... Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı

Son dakika haberleri... Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Fatih'te hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Fatih'te hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yesarizade Caddesi'ndeki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, hurdalık alanın yanındaki binalara da sirayet ederken, binadakiler tahliye edildi. Yangın bazı dairelerde hasara neden oldu.

Yangın nedeniyle oluşan patlamanın etkisiyle caddedeki bazı binaların camları kırıldı.

Mahalle sakinlerinden Fatih Gündüz, pazarcıların tezgahlarının bulunduğu alanda çıkan yangında önce dumanların yükseldiğini ardından alevleri gördüklerini anlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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