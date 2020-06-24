Son dakika haberleri | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin logosu yenileniyor Son dakika güncel haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kuruluşunun 10'uncu yılında yeni logosunu tanıtacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kuruluşunun 10'uncu yılında yeni logosunu tanıtacak. Fatih Sultan Mehmed'in tuğrasından yola çıkılarak tasarlanan yeni logo, geçmişin kültürel birikimini modern çizgilerle bugüne taşımayı amaçlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, görsel kimliğini yeniden yapılandırdığını açıkladı. Üniversite, yeni logosunu kuruluşunun 10'uncu yılında düzenlediği lansmanda Haliç Yerleşkesi'nde tanıtacak. Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, üniversite yönetimi ve öğretim üyeleri ile basın mensuplarının katılacağı lansman konuşmaların ardından video gösterimi ve yeni logonun sunumuyla sona erecek.

FATİH'İN TUĞRASINDAN ESİNLENİLDİ

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada logo hakkında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin yeni görsel kimliği, sahip olduğu medeniyet değerlerine işaret ediyor. Yeni logonun amblemi Fatih Sultan Mehmed'in tuğrasından yola çıkılarak tasarlandı. Tuğranın sere (kürsü) bölümünden F, zülfe kısmından S ve tuğlardan çıkarılan M harfleri stilize edilip bir araya getirilerek yeni bir form ortaya çıkarıldı. Son olarak form 45 derece çevrilerek eğitim meşalesini temsil eden nihai logoya ulaşıldı. Logo renklerinde ise kültürümüzde önemli yerleri olan narçiçeği kırmızısı ve çini mavisi kullanıldı."

Kaynak: DHA