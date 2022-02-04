Son dakika haberleri! Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli, 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni' - Haberler
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Son dakika haberleri! Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli, 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni'

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri! Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli, 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni'

Son dakika haber... 1. İş ve Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu.

1. İş ve Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu. Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni' ödülüne layık görüldü.

1. İş ve Kariyer Ödülleri, 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla Hevin Cumsen ve Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul'da düzenlendi. Sunuculuğunu Şenol İpek ve Özlem Demir'in yaptığı ödül töreninde 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni' ödülü, evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli'ye teslim edildi. Evrensel şifa enerjisini terapi yoluyla danışanlarına aktaran Ünseli, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı. - SAKARYA

Son dakika haberleri! Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli, 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni'

Son dakika haberleri! Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli, 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni'

Son dakika haberleri! Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli, 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni'

Son dakika haberleri! Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli, 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni'

Son dakika haberleri! Evrensel şifa enerjisi uzmanı Şelale Ünseli, 'Yılın En İyi Reiki Öğretmeni'

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Reiki, Yerel, Haber

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