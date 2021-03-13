Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti
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Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti

13.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:06
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti

Aydın'da geçtiğimiz yıl Veysel Ayrancı ile dünya evine giren Selma Kaya Ayrancı, evlendiği gün kanser olduğunu öğrendi. Selma Kaya Ayrancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Devlet Hastanesi Diyaliz Servisi personellerinden Veysel Ayrancı ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren Selma Kaya Ayrancı, hayatının en mutlu gününde kanser olduğunu öğrendi.

AMANSIZ HASTALIĞA 1 YIL DAYANABİLDİ

Pankreas teşhisi konulan Ayranı, eşinin görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Ayrancı hayata gözlerini kapadı. Ayrancı'nın vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Genç kadının cenazesi Çine ilçesinde toprağa verildi.

Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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