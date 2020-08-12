Son dakika haberleri: Evlat nöbeti tutan ailelerden Cemil Bayık'ın öldüğü iddiası değerlendirmesi
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Son dakika haberleri: Evlat nöbeti tutan ailelerden Cemil Bayık'ın öldüğü iddiası değerlendirmesi

Son dakika haberlerine göre - Evlat nöbeti tutan ailelerden Cemil Bayık'ın öldüğü iddiası değerlendirmesi HDP önünde evlat nöbeti tutan Necibe Çiftçi: "Bayık eğer ölmemişse de inşallah ölecek" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma...

12.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:56

- Evlat nöbeti tutan ailelerden Cemil Bayık'ın öldüğü iddiası değerlendirmesi

HDP önünde evlat nöbeti tutan Necibe Çiftçi:

"Bayık eğer ölmemişse de inşallah ölecek"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, anne Necibe Çiftçi, Cemil Bayık'ın öldüğü iddialarıyla ilgili konuştu. Çiftçi, "İnşallah ölmüştür, ölmemiş ise devletin eline düşecektir" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Necibe Çiftçi, Cemil Bayık'ın ölüm iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu. Çiftçi, "Bugün 345 gündür bu çadırın altındayız biz ölüyüz. 6 yıldır biz ölüyüz, zaten bir çocuğumu şehit ettiler, diğerini ise dağa kaçırdılar, ben bu çocukların acısı içerisindeyim, benim içimde 2 yara vardır. Cemil Bayık dediler ölmüş, inşallah Allah'ın izniyle öyle olacak, eğer ölmemişse de inşallah ölecek. İnşallah devletin eline düşecek, bizim bütün annelerin haklarını ondan çıkartacaklar. Yalansa da inşallah doğru çıkacak. Oğlum Rojhat yeter artık geri dön, bu çile ve acılar içersin de bizi kıvratıyorsun. Senin kardeşini PKK ve HDP öldürdü, sana diyorlar devlet öldürdü, askere düşman ediyorlar. Oğlum yalandır, her şeyi ben biliyorum. Yeter artık o mahralardan, taşların dibinde yeter artık geri dön. Senin elinden tutup kardeşinin mezarına gideceğiz. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle sen kardeşine kavuşacaksın" dedi.

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Son dakika haberleri: Evlat nöbeti tutan ailelerden Cemil Bayık'ın öldüğü iddiası değerlendirmesi

Kaynak: İHA

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