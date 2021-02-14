Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
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Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü

14.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:46
Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü

Son dakika habere göre ADANA'da, bir evin 4'üncü katından sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışı yapan M.C.A. (28), polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

ADANA'da, bir evin 4'üncü katından sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışı yapan M.C.A. (28), polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 4 katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu tacirlerinin, evin 4'üncü katından sarkıttıkları sepetle uyuşturucu maddeleri teslim ettiğini belirleyen polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipler, şüpheliyi, uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda poşet ve kutu içerisinde 575 gram bonzai, 5.70 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan 143.20 gram tütün, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 320 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili M.C.A., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Son dakika haberleri: Evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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