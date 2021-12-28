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Son dakika haberleri! Evde çıkan yangında öldü

Son dakika haberleri! Evde çıkan yangında öldü
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TUNCELİ merkeze bağlı Akyün köyünde tek katlı evde çıkan yangında Ünal Polat (35) yaşamını yitirdi.

TUNCELİ merkeze bağlı Akyün köyünde tek katlı evde çıkan yangında Ünal Polat (35) yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Akyün köyünde öğle saatlerinde tek katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eten itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan aramada, Ünal Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Polat'ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri! Evde çıkan yangında öldü

Son dakika haberleri! Evde çıkan yangında öldü

Son dakika haberleri! Evde çıkan yangında öldü

Son dakika haberleri! Evde çıkan yangında öldü

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Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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