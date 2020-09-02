Son dakika haberleri... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberleri... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika haberleri... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, koronavirüse yakalandı
02.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:13

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nini koronavirüs testi pozitif çıktı. Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo 84 yaşındaki Berlusconi'nin koronavirüse yakalandığını ve konutunda izole olduğunu açıkladı. Zangrillo açıklamasında, "Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" dedi.

 


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Kaynak: DHA

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