Son dakika haberleri | Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Ali Hüseyin (38), tartıştığı eşi Nur Cemil Hüseyin'i (36) 5 çocuğunun gözü önünde bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde 3 katlı müstakil binanın giriş katında meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Hüseyin ile eşi Nur Cemil Hüseyin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali Hüseyin, mutfaktan aldığı bıçağı en küçüğü 4 yaşında olan 5 çocuğunun gözü önünde eşinin göğsüne sapladı. Öfkeli koca daha sonra, elleriyle eşinin boğazını sıktı. Nur Cemil Hüseyin hareketsiz kalınca, Ali Hüseyin kaçtı.

Çocukların çığlıkları üzerine üst kattan inen akrabaları, Nur Cemil Hüseyin'i yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Nur Cemil Hüseyin'in öldüğü belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, Ali Hüseyin'in yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI