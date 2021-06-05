Son dakika haberleri: Esenyurt'ta bisikletli çocuğa araba çarpma anı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta bisikletli çocuğa araba çarpma anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta bisikletli çocuğa araba çarpma anı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Esenyurt'ta 5 yaşındaki bisikletli çocuğa ara sokaktan çıkarken araba çarptı.

Esenyurt'ta 5 yaşındaki bisikletli çocuğa ara sokaktan çıkarken araba çarptı. Kazaya karışan kadın sürücü kaçarken yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ara sokaktan çıkan 5 yaşındaki bisikletli erkek çocuğuna hızla gelen kadın sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletten yola fırladı. Sürücü ise bir an duraksadıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Aile kaza sonrası sürücüden şikayetçi olmadı

Yaşanan olayı gören Taha Çınar isimli bir esnaf, "Çocuklar bisiklet sürüyordu burada. Kadın sürücü ise aşağıdaki yoldan biraz süratli geliyordu çocuğa vurdu. Çocuk yere yapıştı biraz kadında bakındı sonrada kaçtı gitti. Plakasını aldılar. Çocuğun ağzı burnu kanıyordu. Arkasına bakmadan kaçtı gitti kadın" dedi.

Öte yandan ailenin kaza sonrası sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bisikletle yola çıkışı ve sürücünün çocuğa vurması yer aldı. Görüntülerin devamında ise kadın sürücünün bir süre duraksadıktan sonra olay yerinden kaçması görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta bisikletli çocuğa araba çarpma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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