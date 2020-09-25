Son dakika haberleri | Erzurum'da yıldırım isabet eden bir kişi öldü
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Son dakika haberleri | Erzurum'da yıldırım isabet eden bir kişi öldü

25.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:12
Son dakika haberleri | Erzurum'da yıldırım isabet eden bir kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yukarı Köşk Mahallesi'nde evinin kapısının önünde bekleyen Yaşar Bedir'in bulunduğu alana yıldırım düştü.

Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine Bedir, mahalle sakinlerinin imkanlarıyla Ardahan Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bedir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Ayas

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