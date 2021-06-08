Son dakika haberleri: Erzurum'da su kanalını temizlerken kayan toprağın altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Erzurum'da su kanalını temizlerken kayan toprağın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Erzurum'da su kanalını temizlerken kayan toprağın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Erzurum'un İspir ilçesinde su kanalında temizlik yaparken kayan toprağın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Erzurum'un İspir ilçesinde su kanalında temizlik yaparken kayan toprağın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Madenköprü Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın, arazi sulamada kullandığı kanal tıkandı.

Elmalı mevkisinde kanalı temizleye çalışan Yıldırım, yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, toprak altında kalan Yıldırım'ı çıkardı.

Ambulansla Pazaryolu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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