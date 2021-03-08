Son dakika haberleri | Erzurum'da şehit polislerin kıyafetlerinin yer aldığı sergi duygulandırıyor
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Son dakika haberleri | Erzurum'da şehit polislerin kıyafetlerinin yer aldığı sergi duygulandırıyor

08.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:34
Son dakika haberleri | Erzurum'da şehit polislerin kıyafetlerinin yer aldığı sergi duygulandırıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum Emniyet Müdürlüğünün, şehit polislerin kıyafetleri ile düzenlediği sergi, şehit ailelerine duygusal anlar yaşatıyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünün, şehit polislerin kıyafetleri ile düzenlediği sergi, şehit ailelerine duygusal anlar yaşatıyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, eşi Zehra Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, İl Emniyet Müdürlüğünün Palandöken ilçesindeki hizmet binasında düzenlenen organizasyonda, şehit aileleri ile bir araya geldi.

Aslan, yakından ilgilendiği şehit ailelerine, terör örgütleriyle girilen çatışmalar ile terör saldırılarında şehit olan emniyet mensupları için oluşturulan alanı gezdirdi.

Bu alanda video gösterimini izleyen ve fotoğraflarına bakan aileler, evlatlarının şehit oldukları anda veya günlük yaşamlarında giydikleri kıyafetler ile üniformalarının sergilendiği özel alanı da ziyaret etti.

Kendilerine polis memurlarınca karanfil verilen aileler, şehit çocuklarının hatıralarının yer aldığı alanı gezerken duygusal anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, burada yaptığı açıklamada, aziz şehitlerin hatıralarını her zaman yaşatmak için böyle bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin şehit evlatlarına minnettar olduğunu dile getiren Aslan, "Biz onları sürekli hatırlıyoruz. Şehit ailelerinden müsaade alarak yakınlarının yer aldığı bir belgesel hazırladık. Sürekli olarak şehit ailelerimizle birlikteyiz, bundan sonra da devam edeceğiz. Bizler ve aileleri duygu yüklü. Büyük devlet olunca şehitlerimiz de oluyor. 'Vatan sağolsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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