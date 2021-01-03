Son dakika haberleri | Ergani'de evdeki uyuşturucuya 1 gözaltı
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Son dakika haberleri | Ergani'de evdeki uyuşturucuya 1 gözaltı

03.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:33
Son dakika haberleri | Ergani'de evdeki uyuşturucuya 1 gözaltı

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 230 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 230 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.  

Ergani ilçesi Bagür Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi alınan bir adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 230 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan E.A. gözaltına alındı. E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esat TAŞTEKİN

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