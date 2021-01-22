Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı
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Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı

22.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:09
Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı

Son dakika haberleri: Can EROK / - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi - yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun cezane törenine katıldı.

Feridun AÇIKGÖZ - Güven USTA - Can EROK/ -  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi - yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun cezane törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76 yaşında vefat eden tarihçi - yazar Yavuz Bahadıroğlu olarak bilinen Niyazi Birinci'nin Eyüpsultan Cami'ndeki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazı sonrası kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musallada Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz Niyazi Birinci isimli değerli kardeşime Allah rahmet eylesin. Rabbim cenneti ile cemali ile müşerref eylesin. Gerçekten bir tarihçi, bir düşünce insanı olarak Yavuz Bahadıroğlu kalemi ile bu işin fedaisiydi. Hiçbir zaman kaleminden sapma olmadı. Kalemi tam sırat-ı müstakim üzerine yaşadı ve yaşattı. Bugün onu Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin geldiği, geleceği yer burası. Ben tüm dava arkadaşlarına, arkadaşlarımıza, ailesine sabırlar diliyorum. Rabbim iman ile, Kur'an ile bu yolculuğu nasip etsin" dedi.  Erdoğan daha sonra Birinci'nin Eyüpsultan Haziresi'ndeki defin törenine katıldı. Mezar başında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua okudu. 


Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı
Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı
Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı
Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı
Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK

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