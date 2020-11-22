Son dakika haberleri: Erdoğan: "Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."
22.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:44
Son dakika habere göre Erdoğan: "Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."
Erdoğan: "Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik