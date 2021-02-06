Son dakika haberleri! Erdoğan: "Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir"
06.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:51
Son dakika haberler: Erdoğan: "Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir"
Erdoğan: "Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Bilici