Son dakika haberleri! Erdoğan: "Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri! Erdoğan: "Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez"

05.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:59
Son dakika haberleri! Erdoğan:

Son dakika haberi... Erdoğan: "Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez"

Erdoğan: "Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez"

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Erdoğan: "Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 15:02:28. #1.16#
title