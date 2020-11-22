Son dakika haberleri! Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür."
22.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:53
Son dakika haber... Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.
Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik