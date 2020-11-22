Son dakika haberleri! Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür."

22.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:53
Son dakika haberleri! Erdoğan:

Son dakika haber... Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.

Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

İlgili Haberler

Elvan: '(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim'
Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil"
Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik." - HaberlerDiyarbakır annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak - HaberlerKayseri'de kadın cinayetleri protesto edildi - HaberlerErdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir." - HaberlerGaziantep'te halka "şifa paketi" dağıtılacak - HaberlerSon dakika haber... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." - HaberlerSon dakika haberleri! Selfieci şehzade 'maskeli' oldu - HaberlerSon dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından unlu mamullerde kanserojen madde kullanıldığı iddiasına yanıt Açıklaması - HaberlerSon dakika haberi! Kayseri Valisi Günaydın'dan sivil araçla geldiği AVM'de denetim - HaberlerSon dakika haberleri: "For Children Smile"den Suriyeli çocuklara yardım - Haberlerİl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi - Haberler'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş - HaberlerSon Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Teoman İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 16:56:29. #1.15#
title