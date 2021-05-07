Son dakika haberleri! ERÇEK GÖLÜ'NE FLAMİNGOLAR BU YIL ERKEN GELDİ
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Son dakika haberleri! ERÇEK GÖLÜ'NE FLAMİNGOLAR BU YIL ERKEN GELDİ

Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KIŞ mevsimini Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarında geçirdikten sonra havaların ısınmasıyla her yıl yaz mevsiminde Van Gölü havzasındaki sulak alanları mesken tutan binlerce flamingo, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki en önemli yaşam alanlarından biri olan Erçek Gölü'ne geldi.

KIŞ mevsimini Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarında geçirdikten sonra havaların ısınmasıyla her yıl yaz mevsiminde Van Gölü havzasındaki sulak alanları mesken tutan binlerce flamingo, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki en önemli yaşam alanlarından biri olan Erçek Gölü'ne geldi. Erçek Gölü'ne bir ay erken gelen flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç ediyor.

Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarında kış mevsimini geçirdikten sonra havaların ısınmasıyla her yıl Van Gölü havzasındaki sulak alanları mesken tutan binlerce flamingo, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki en önemli yaşam alanlarından biri olan ve Türkiye'de bulunan 453 kuş türünden neredeyse yarısının yaşadığı İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne geldi. Erçek Gölü, kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, yaz ördeği, Van denizi martısı gibi onlarca kuş türünü barındırıyor.

FLAMİNGOLAR, VAN'IN KUŞ CENNETİNDE KONAKLIYOR

Kuş cenneti, yalnız yerel türlerin değil flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanı olarak dikkat çekiyor. Her yıl haziran ayının başlarında gelen flamingoların ilk kafilesi bu yıl mayıs ayının ilk haftasında Erçek Gölüne geldi. Kasım ayına kadar havzada konaklanacak olan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç ediyor.

Erçek Gölü yakınındaki Karagündüz Mahallesi'nde yaşayan Ömer Yardım, her yıl 5 ile 10 Haziran'da gelen flamingoların bu yıl bir ay erken geldiğini belirterek, "Her yıl gazeteci, fotoğrafçı ve üniversiteden öğrenciler gelip flamingoların görsel şölenini izliyor. Burası kuş cenneti olarak geçiyor. Erçek Gölü 300'e yakın kuş türüne evsahipliği yapıyor. Flamingolar sohbahar mevsimine kadar burada konaklıyor. Havaların soğumusıyla birlikte de buradan sıcak bölgelere göç ediyor" dedi.

Son dakika haberleri! ERÇEK GÖLÜ'NE FLAMİNGOLAR BU YIL ERKEN GELDİ
Son dakika haberleri! ERÇEK GÖLÜ'NE FLAMİNGOLAR BU YIL ERKEN GELDİ
Son dakika haberleri! ERÇEK GÖLÜ'NE FLAMİNGOLAR BU YIL ERKEN GELDİ
Son dakika haberleri! ERÇEK GÖLÜ'NE FLAMİNGOLAR BU YIL ERKEN GELDİ
Son dakika haberleri! ERÇEK GÖLÜ'NE FLAMİNGOLAR BU YIL ERKEN GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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