Son dakika haberleri: Epilepsi hastası işçi, evinde ölü bulundu

Son dakika haber... KAYSERİ'de epilepsi hastası fabrika işçisi Murat K. (35) evinde ölü olarak bulundu.

KAYSERİ'de epilepsi hastası fabrika işçisi Murat K. (35) evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Oba Sokak'ta meydana geldi. Epilepsi hastası Murat K., sabah saatlerinde eşi tarafından evin oturma odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Murat K.'nın öldüğünü belirledi. Murat K.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat K.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopside ortaya çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ