Son dakika haberleri | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: "Aşı sonrasında tedbirlerimizi esneteceğiz"

Huzurevi, yaşlı bakım ile engelli bakım merkezinde bulunan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı. 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki vatandaşlara Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç aşı uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren