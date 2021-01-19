Son dakika haberleri | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: "Aşı sonrasında tedbirlerimizi esneteceğiz"
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Son dakika haberleri | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: "Aşı sonrasında tedbirlerimizi esneteceğiz"

19.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:54

Son dakika haberleri: Huzurevi, yaşlı bakım ile engelli bakım merkezinde bulunan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.

Huzurevi, yaşlı bakım ile engelli bakım merkezinde bulunan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı. 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki vatandaşlara Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç aşı uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: 'Aşı sonrasında tedbirlerimizi esneteceğiz'
Son dakika haberleri | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: 'Aşı sonrasında tedbirlerimizi esneteceğiz'
Son dakika haberleri | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: 'Aşı sonrasında tedbirlerimizi esneteceğiz'
Son dakika haberleri | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: 'Aşı sonrasında tedbirlerimizi esneteceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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