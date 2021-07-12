Son dakika haberleri... Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir'e atanan Yaman Ağırlar görevine başladı
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Son dakika haberleri... Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir'e atanan Yaman Ağırlar görevine başladı

Son dakika haberleri... Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir'e atanan Yaman Ağırlar görevine başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir'e atanan Yaman Ağırlar görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir'e atanan Yaman Ağırlar görevine başladı.

Ağırlar'ı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü hizmet binası girişinde, aynı kararname ile Konya Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç, müdür yardımcıları ile şube müdürleri karşıladı.

Toplantı salonunda düzenlenen devir teslim töreninde Engin Dinç, Yaman Ağırlar'a çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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