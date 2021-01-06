Son dakika haberleri: Emekli ve emekli memur maaşı zamlı ne kadar? 2021 Memur zamlı maaş ne kadar, en düşük memur maaşı kaç TL?

Memur zammı ve emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Bugün aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Belli olan enflasyon oranları memur maaşı ve emekli maaşına gelecek olan zam oranlarını belirliyor. Emekli ve emekli memur maaşı zamlı ne kadar? 2021 Memur zamlı maaş ne kadar, en düşük memur maaşı kaç TL?