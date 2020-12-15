Son dakika haberleri... Elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri itfaiye kurtardı

15.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:29
Son dakika haberleri... Elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri itfaiye kurtardı

Bir son dakika haberine göre IĞDIR'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercinler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

IĞDIR'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercinler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Merkez Karaağaç Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri gören vatandaşlar Iğdır Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen görevliler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları güvercinleri, ayaklarına dolanan ipleri keserek kurtardı. İtfaiye ekipleri, güvercinleri Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. 


Son dakika haberleri... Elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... Elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

İlgili Haberler

Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika! Bahçe tellerine takılan kediyi, itfaiye kurtardı
Son dakika! Bahçe tellerine takılan kediyi, itfaiye kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Defne Samyeli Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Mbaye Diagne Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri itfaiye kurtardı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:29:32. #1.15#
title