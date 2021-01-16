Son dakika haberleri | Elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 1 yaralı

16.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:49
Son dakika haberleri | Elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... AYDIN'ın Didim ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Eray Akkaya (22) yaşamını yitirdi, Erkan Ergun'u (47) ise kazada yaralandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Eray Akkaya (22) yaşamını yitirdi, Erkan Ergun'u (47) ise kazada yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracın motoru da yerinden fırladı. 

Kaza, saat 17.00 sıralarında Didim Akbük yolu Denizköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray Akkaya yönetimindeki 09 YN 841 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Çarmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırlarken sürücü Akkaya olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki Erkan Ergun ise yaralandı. Ergun, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Akkaya'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri | Elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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